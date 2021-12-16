Во всех крупных стройках региона участвует «Сибирский цемент». Компания подвела предварительные итоги уходящего года. За 11 месяцев произведено на 13% больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года.

В юбилейном для Кузбасса году открылись первые объекты Сибирского кластера искусств и Ледовый дворец. Возводится «Кузбасс-Арена». Подобные спорткомплексы появляются и в соседних регионах. Вводятся миллионы квадратных метров жилья. Большие стройки повысили спрос на продукцию «Сибирского цемента».

Чтобы и дальше отгружать качественные стройматериалы точно в срок, «Сибцем» ведет техперевооружение производств. В уходящем году на модернизацию направлено более 4 млрд рублей.

Особое внимание – повышению экологической безопасности. Так, летом 2021-го на одной из печей расположенного в Кузбассе Топкинского цемзавода ввели в эксплуатацию мощный электрофильтр. Крупные проекты реализованы и на других предприятиях.

В следующем году компания продолжит активную работу. Увеличение темпов строительства жилья, развитие социальной и транспортной инфраструктуры, освоение перспективных месторождений, возведение новых промышленных объектов – цементники готовы поставлять продукцию для решения каждой из этих масштабных задач.

Автор: Анастасия Подоляко