Губернатор Сергей Цивилев провел очередную встречу с предпринимателями Кузбасса в формате «открытого диалога». Особое внимание участники разговора уделили безопасности в период новогодних каникул.

«Важно обеспечить безопасность людей в предпраздничные дни, и особенно – в новогодние праздники. Будет идти перегрузка и по отоплению, и по электрике – рисков очень много, поэтому мы должны быть готовы и не допустить чрезвычайных ситуаций. Необходимо оперативно подготовить сотрудников организаций малого и среднего бизнеса как в направлении профилактики, так и на случай ЧП», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Как рассказал начальник Главного управления МЧС России по Кузбассу Алексей Шульгин, в 2018 году были организованы мероприятия по повышению пожарной безопасности объектов предпринимательства и обучение персонала пожарному минимуму. «Мы готовы продолжить эту работу даже в онлайн-формате, чтобы могли принять участие иногородние предприниматели», – отметил Алексей Шульгин.

Также он подчеркнул, что сотрудники Управления по государственному пожарному надзору проводят индивидуальные встречи, оказывают помощь в проверках сертификации иллюминации и фейерверков. Для этого по поручению губернатора специалисты Управления по государственному пожарному надзору организуют специальную группу и выделят адрес электронной почты, на которую можно будет направлять заявки на участие. Отработка заявки должна выполняться в течение трех часов.

Кроме того, предпринимателям необходимо в ближайшее время провести проверку электроприборов и электропроводки на предприятиях, проверить осветительные приборы, иллюминацию и фейерверки на соответствие выданным сертификатам.

На встрече были озвучены и другие важные идеи. Зампред правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко рассказал о создании нового инструмента для развития предпринимательского сообщества – виртуальном выставочном зале.

«Мы создаем систему “Кузбасс трейд”, где малый и средний бизнес могли бы представлять свою продукцию, и информация о ней становилась бы достоянием не только их коллег и партнеров, но и крупного бизнеса, который нуждается в продукции. На этой площадке они бы могли все взаимодействовать, не выходя за рамки одной информационной системы. Это перспективно с точки зрения продвижения продукции с минимальными усилиями», – отметил Сергей Ващенко.

С вопросом к начальнику налоговой службы Ирине Антоновой обратилась предпринимательница из Крапивинского округа, которая не смогла самостоятельно разобраться в изменениях начисления налога для магазина розничной торговли. По поручению губернатора для бизнес-сообщества этой сельской территории специалисты налоговой службы 22 декабря проведут выездной семинар, на котором расскажут о нововведениях, благодаря которым сельские предприниматели могут сэкономить на налогах и помогут рассчитать точные суммы.

Также за помощью в решении вопросов налогообложения обратился председатель Районного союза потребкооперации Беловского округа. Сергей Цивилев поручил региональному Минфину разобраться в ситуации и при необходимости подготовить документы для проработки внесения изменений в законодательство.