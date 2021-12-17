По программе «Содействие занятости населения Кузбасса» любой безработный житель региона может заняться предпринимательством. Размер единовременной финансовой помощи на открытие собственного дела составляет 150 тыс. рублей.



«Стимулирование и поддержка предпринимательских инициатив более полно реализуют трудовой и творческий потенциал безработных граждан, служат им необходимым “стартовым капиталом” для открытия собственного дела. Предприниматели, открывшие собственное дело при помощи службы занятости населения, нередко становятся активными работодателями и обращаются к нам за услугой подбора работников, становятся полноценными партнерами, создают рабочие места», – отмечает министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.



Так, центр занятости населения Мариинска помог воплотить мечту Павлу Бидееву. Бывший безработный благодаря региональной программе поддержки сейчас успешно развивает свое дело – производит и реализует кондитерские и хлебобулочные изделия. Его кондитерская за короткое время стала востребованной у местных жителей.



Предприниматель собрался расширять производство и обратился в центр занятости населения за поиском работника. В результате Павел Бидеев заключил договор на трудоустройство гражданина с инвалидностью и ему выделена субсидия в размере 100 тыс. рублей на оснащение рабочего места для нового сотрудника.



Чтобы получить поддержку по программе «Содействие занятости населения Кузбасса» и открыть свое дело, необходимо написать заявление, подготовить бизнес-план и защитить его на комиссии, которая и принимает решение о предоставлении финансирования. Помощь в составлении бизнес-плана и другие необходимые консультации для будущих предпринимателей специалисты службы занятости населения окажут бесплатно.



Более подробно об этой и других мерах поддержки безработных можно узнать на официальном сайте министерства труда и занятости Кузбасса или в центре занятости населения по месту жительства.