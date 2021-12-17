По программе «Содействие занятости населения Кузбасса» любой безработный житель региона может заняться предпринимательством. Размер единовременной финансовой помощи на открытие собственного дела составляет 150 тыс. рублей.
«Стимулирование и поддержка предпринимательских инициатив более полно реализуют трудовой и творческий потенциал безработных граждан, служат им необходимым “стартовым капиталом” для открытия собственного дела. Предприниматели, открывшие собственное дело при помощи службы занятости населения, нередко становятся активными работодателями и обращаются к нам за услугой подбора работников, становятся полноценными партнерами, создают рабочие места», – отмечает министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.
Так, центр занятости населения Мариинска помог воплотить мечту Павлу Бидееву. Бывший безработный благодаря региональной программе поддержки сейчас успешно развивает свое дело – производит и реализует кондитерские и хлебобулочные изделия. Его кондитерская за короткое время стала востребованной у местных жителей.
Предприниматель собрался расширять производство и обратился в центр занятости населения за поиском работника. В результате Павел Бидеев заключил договор на трудоустройство гражданина с инвалидностью и ему выделена субсидия в размере 100 тыс. рублей на оснащение рабочего места для нового сотрудника.
Чтобы получить поддержку по программе «Содействие занятости населения Кузбасса» и открыть свое дело, необходимо написать заявление, подготовить бизнес-план и защитить его на комиссии, которая и принимает решение о предоставлении финансирования. Помощь в составлении бизнес-плана и другие необходимые консультации для будущих предпринимателей специалисты службы занятости населения окажут бесплатно.
Более подробно об этой и других мерах поддержки безработных можно узнать на официальном сайте министерства труда и занятости Кузбасса или в центре занятости населения по месту жительства.
Новости 17.12.2021
184 кузбассовца в этом году стали предпринимателями при содействии службы занятости
По программе «Содействие занятости населения Кузбасса» любой безработный житель региона может заняться предпринимательством. Размер единовременной финансовой помощи на открытие собственного дела составляет 150 тыс. рублей.