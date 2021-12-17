Новокузнецк показал самый высокий уровень снижения выбросов в воздух среди городов-участников федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Об этом в докладе о состоянии проекта «Чистый воздух» президенту РФ Владимиру Путину сообщила зампред Правительства РФ по вопросам сельского хозяйства Виктория Абрамченко. Также в тройку лидеров вошли Челябинск и Медногорск.

«При этом наилучший результат достигнут в Новокузнецке, где за счет глубокой модернизации ЕВРАЗа показатели снижения выбросов составили более 25 %, – отметила Виктория Абрамченко.

Напомним, в Новокузнецке в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» реализуется комплексный план по снижению выбросов в воздух загрязняющих веществ. В него входят 19 мероприятий по трем направлениям: транспорт, теплоэнергетика и промышленные предприятия. В результате к 2024 году совокупный объем выбросов в воздух Новокузнецка должен снизиться на 77 тыс. т, а это минус 21,5 % от уровня 2017 года.

В соответствии с программой социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года на выполнение задач нацпроекта «Экология» из федерального бюджета будет выделено 6,6 млрд рублей. Средства направят на обновление городского транспорта, рельсовой инфраструктуры, газификацию.

Всего в рамках федпроекта «Чистый воздух» мероприятия проводятся в 12 городах – Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.