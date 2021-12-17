Новый экологичный горэлектротранспорт скоро выйдет на маршруты в Новокузнецке

В город прибыли еще 8 новых троллейбусов, в том числе 3 – с увеличенным до 60 км автономным ходом. Они выйдут на городские маршруты в течение месяца – до этого должны пройти приемку, техосмотр и другие подготовительные процедуры.

«Мероприятия по сокращению вредных выбросов ведутся в нескольких направлениях, одно из них – общественный транспорт. Мы переводим его на газомоторное топливо и обновляем троллейбусный парк. Новые троллейбусы – это удобный и экологичный транспорт, который отвечает современным требованиям комфорта и безопасности пассажиров», – сказал Сергей Цивилев.

На прошедшей неделе в Новокузнецк поступило 3 электробуса, до конца года ожидается поступление еще 8 машин.

Электробусы производства Уфимского трамвайно-троллейбусного завода оборудованы кондиционерами и отопительными системами, медиакомплексами, адаптированы для маломобильных граждан. Также в новых троллейбусах установлены датчики подсчета пассажиропотока. В каждой машине 30 мест для пассажиров, общая вместимость салона – 80 человек.

Сейчас специалисты троллейбусного депо проводят процесс расконсервации, который включает наладку электрооборудования, пневмооборудования и протяжку механических узлов. После этого новые машины выйдут на городские улицы.

Напомним, в Новокузнецке в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» реализуется комплексный план по снижению выбросов в воздух загрязняющих веществ. В него входят 19 мероприятий по трем направлениям: транспорт, теплоэнергетика и промышленные предприятия. В результате к 2024 году совокупный объем выбросов в воздух Новокузнецка должен снизиться на 77 тыс т, или более 20 % от уровня 2017 года.