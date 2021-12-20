На аппаратном совещании заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник сообщил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется. Поликлиники работают стабильно, уменьшилось количество вызовов скорой помощи и госпитализаций в стационары с коронавирусом и пневмониями. Для больных с COVID-19 развернуто 3 147 коек, из них занято 2 542.

«Сейчас ситуация развивается в соответствии с нашими прогнозами. Но до какого уровня снизится заболеваемость, зависит от вакцинации. Есть четкое понимание, что продолжающаяся пандемия – это пандемия непривитых. Причем чем старше человек, тем меньше собственная защита», – отметил Алексей Цигельник.

Всего в регионе вакцинировано 1 081 984 человека (65,5 % от подлежащих вакцинации). За неделю прививку поставил 12 571 человек. Ревакцинацию прошли 148096 кузбассовцев.

Среди жителей старше 60 лет вакцинацию прошли 282 676 человек, что составляет 51,5 % от подлежащих вакцинации, из них ревакцинировано 82 219 человек.