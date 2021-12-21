Финансовая поддержка из федерального бюджета в 2021 году оказана 155 кузбасским производителям зерновых культур.

«Производство и реализация зерна требует больших затрат – на покупку семян, удобрений, средств защиты растений, обеспечение работы техники, уплату вывозных таможенных пошлин и так далее. Новая субсидия позволит им вкладывать прибыль в развитие производства, повышение заработной платы работников отрасли, не увеличивая цены на зерновую продукцию на внутреннем рынке», – сказал заместитель председателя правительства Кузбасса по агропромышленному комплексу Денис Ильин.

Субсидия на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур в 2021 году предоставляется впервые согласно постановлению Правительства РФ. По условиям программы претенденты должны подтвердить наличие посевных площадей, занятых зерновыми культурами, фактические затраты на их производство и реализацию, а также подтвердить факт реализации. Субсидия возмещает до 50 % затрат на зерновые культуры, выращенные в 2020 году и реализованные в первом полугодии 2021 года.