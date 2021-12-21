В результате объединения школ олимпийского резерва в Кузбассе освободятся 12,5 непрофильных ставок, которые направят на усиление тренерского состава. Это позволит открыть дополнительные секции по конькобежному спорту (шорт-треку), керлингу, фигурному катанию, волейболу, стрельбе из лука и другим видам.



«В Кузбассе открываются новые спортивные сооружения мирового уровня, мы создаем прекрасную базу для занятий по разнообразным, в том числе ранее не культивируемым в регионе видам спорта. Сейчас нам важно, чтобы на этой базе работали профессиональные тренеры. Наша задача – поднять престиж профессии тренера и создать благоприятные условия труда специалистам», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.



Сейчас в регионе разрабатывается программа поддержки тренеров и других специалистов отрасли физической культуры и спорта. Для них прорабатывают критерии повышения зарплаты, стимулирующих, мотивационных и поощрительных выплат, в том числе за высокие спортивные результаты и сохранность контингента занимающихся. Нуждающимся в жилье специалистам отрасли будут предоставлять льготные займы из регионального бюджета.



Кроме того, муниципальным органам управления в области физической культуры и спорта Кузбасса рекомендовали изучить опыт реорганизации Кузбасской школы олимпийского резерва. К Комплексной СШОР Кузбасса № 2 будут присоединены СШОР Кузбасса по шахматам и Комплексная СШОР Кузбасса. В результате тренерские ставки и ставки спортсменов, лимиты на командирование, проведение спортивных мероприятий, приобретение спортивного инвентаря и экипировки будут сохранены в полном объеме. За счет сокращения числа непрофильных специалистов (бухгалтеров, специалистов отдела кадров и других) освобождаются ставки с фондом оплаты труда без выделения дополнительных средств из областного бюджета.



Региональное министерство физической культуры и спорта предложило объявить 2022 год в Кузбассе Годом тренера.