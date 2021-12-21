В Кузбассе наградили победителей регионального творческого конкурса «Мой главный учитель»

Победителями конкурса признан 61 автор и 42 творческие работы, героями которых стали 44 педагога – учителя начальных классов, дополнительного образования, преподаватели русского языка и литературы.



В этом году конкурс проводился с сентября по декабрь. В нем приняли участие около 370 школьников, их родителей, а также студентов среднего профессионального образования. О своих любимых педагогах конкурсанты рассказывали в разных форматах – авторских эссе, сочинениях, презентациях и видеороликах.



Творческие работы оценивало «детское» и «взрослое» жюри. Победителей выбирали в 7 номинациях: «Дорога в жизнь», «Мисс/мистер доброта и позитивность», «Диджитал-учитель», «Учитель – вторая мама», «Мисс/мистер интеллект», «Самый молодой учитель» и «Самый лучший тренер».

В «детскую» комиссию вошли активные старшеклассники и председатель Совета лидеров Российского движения школьников города Кемерово, член совета при уполномоченном по правам ребенка Кузбасса Всеволод Парменов, «взрослую» представляли учителя школ, педагоги дополнительного образования, преподаватели вузов и журналисты.



Награждение состоялось в Музыкальном театре Кузбасса имени А.К. Боброва, где победителям вручили памятные подарки. Почетными гостями стали учителя – герои творческих работ.