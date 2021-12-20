Сегодня в Кемерове состоялась передача останков кузбассовца, погибшего во время Великой Отечественной войны на территории Курской области. Здесь, на родной земле, торжественно перезахоронят героя. С поисковиками встретился Сергей Ищенко.

Ему был 21 год. Боевой путь кузбассовца короток, а дорога домой растянулась на 8 десятилетий. Останки Ивана Ильича Кулешова обнаружили поисковики в сентябре этого года под Курском, где он в составе 284-ой гвардейской стрелковой дивизии летом 1942 года, противостоял в 2 раза большим силам противника. В районе села Касторное прикрывал отход основных сил к Дону в воронежском направлении.

Месяцы у курчан и москвичей ушли на то, чтобы разыскать родню погибшего бойца, уроженца села Малопесчанка Мариинского района. Получилось. Сегодня останки красноармейца с почестями встретили в столице Кузбасса.

Перезахоронение Ивана Ильича Кулешова пройдет в Мариинске 22 декабря. А 21-го траурная церемония состоится в Анжеро-Судженске – московские поисковики привезли останки двух бойцов, павших под Киевом и Санкт-Петербургом.

Автор: Сергей Ищенко