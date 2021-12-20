Столовые двух кузбасских школ – победители Всероссийского конкурса. Кемеровская 85-ая стала лучшей городской, а Береговская – лидер среди сельских. В чем секрет успеха, узнавала Арина Мерлова.

Первое, второе, салат и напиток. Анна Качалова сама училась в Береговской школе. Уже 10 лет работает здесь поваром. В день нужно накормить более 300 учеников. Говорит, с годами меню сильно не изменилось.

Хотя и сегодняшней гречке с куриным филе тоже рады. Суп тоже понравился. Оно и понятно: все продукты высшего качества. Овощи, зелень – всё своё. Летом урожай выращивают педагоги и ученики. Но главный секрет каждого блюда – необычная приправа. Щепотка любви!

Каша из талкана с тыквой, икра из колбы, папоротник, таёжный чай с иглами ели. Кузбасская кухня выходит на всероссийский уровень. Эти блюда столовая Береговской школы представляла на конкурсе. Рассказали и об организации правильного питания. Местные дети знают, сколько нужно потреблять белков и углеводов, как сервировать стол, а какая еда пользы точно не принесёт.

Помогают и родители. Во всех школах Кузбасса, в том числе и в Береговской, действует система контроля. Не реже одного раза в месяц мамы, папы, бабушки могут сами прийти в столовую и проверить, чем питаются их дети, снять пробу и внести свои предложения.

Автор: Арина Мерлова