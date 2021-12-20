Незабываемое зрелище, удивительные аттракционы, титулованные артисты Росгосцирка, авторские декорации и эксклюзивные костюмы – всё это про новогоднее шоу Гии Эрадзе, премьера которого с большим успехом состоялась в кемеровском цирке. С первыми зрителями общалась Кристина Орехова.

«Мы точно вернемся!» – эту фразу говорят все, кто посетил премьеру необыкновенного новогоднего шоу под названием «Песчаная сказка». Это настоящий спектакль из нескольких десятков номеров, каждый продуман до мелочей. На манеже величественно «проплывают» «корабли пустыни» — верблюды, бегемоты ловко и даже грациозно исполняют трюковые номера, а под куполом, будто на крыльях, парят воздушные гимнасты.

Больше 100 артистов, удивительные животные и Дедушка Мороз со Снегурочкой подарят в Новый год жителям Кузбасса самые яркие впечатления. Гастроли циркового шоу Гии Эрадзе продлятся все новогодние каникулы до 16 января.

Автор: Кристина Орехова