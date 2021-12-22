243 ученика Бурлаковской средней школы будут учиться в комфортных условиях

По федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» в Бурлаковской средней школе провели капитальный ремонт. В современных условиях с этого дня будут учиться ребята из села Бурлаки и 8 ближайших деревень и поселков.

«Теперь в этой школе ученики смогут получать знания в новых комфортных условиях. Здесь открыт профильный 10 класс естественно-научной направленности. С помощью современного учебно-лабораторного оборудования можно проводить опыты, эксперименты, исследовать экологию», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в Бурлаковской школе создано 120 мест для дополнительного образования, по проекту «Цифровая образовательная среда» поставлено современное оборудование. В рамках проекта «Современная школа» создан центр естественно-научного профиля «Точка роста».

Капитально отремонтировали и переоснастили 17 учебных кабинетов, спортивный и тренажерный залы. По современным требованиям СанПиН проведена реконструкция школьного пищеблока, установлено новое технологическое оборудование, отремонтирован обеденный зал на 96 мест. Современный дизайн приобрели фойе первого и второго этажей. Для маломобильных учеников установлен уличный пандус, оснащены санузлы.

В здании заменили инженерные сети, вентиляцию, пожарную и охранную сигнализации, смонтировали видеонаблюдение. Учтены требования безопасности – при входе в здание оборудована комната охраны, установлена электронная контрольно-пропускная система. Фасад школы утеплили и отделали современной металлокерамической плиткой.

Во дворе школы обновили стадион – оборудован спортивно-игровой комплекс с беговой дорожкой, ямой для прыжков в длину; установлены уличные тренажеры для воркаута; сделаны площадки для игры в волейбол, баскетбол и мини-футбол, хоккейная коробка. В общей сложности в ремонт и оснащение школы вложено более 100 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 47,7 млн рублей, из областного – 1,4 млн рублей, муниципальный бюджет – 43,1 млн рублей, внебюджетные средства – 7,9 млн рублей.