Энергетики Кузбасса получили награды в честь профессионального праздника

В администрации правительства Кузбасса прошел торжественный прием, посвященный Дню энергетика. С профессиональным праздником представителей отрасли поздравил председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин.

«Энергосистема нашего региона стала и продолжает оставаться третьей по установленной мощности в Сибири. Ежедневно Кузбасс вносит вклад в развитие электроэнергетики всей страны. Все наши успехи в отрасли достигнуты на мощной базе, которую десятилетиями формировали наши ветераны и продолжают укреплять более 23 тысяч кузбасских работников отрасли», – отметил Вячеслав Телегин.

В 2021 году на модернизацию энергокомплекса в регионе направили 18 млрд рублей. Это почти в 2 раза больше, чем в 2020 году. За год построили и реконструировали около 400 км электросетей различного класса напряжения и более 50 подстанций. Кроме того, предприятия отрасли обеспечили работу ключевых объектов, построенных в рамках юбилея региона, в том числе Московской площади и ледового дворца «Кузбасс» в Кемерове. Сейчас в областном центре идет монтаж объектов электроснабжения на строящемся спорткомплексе «Кузбасс-Арена» и в образовательном кластере.

В честь профессионального праздника лучшие работники отрасли отмечены высокими государственными, ведомственными и областными наградами. В том числе по Указу Президента России Владимира Путина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден заместитель генерального директора филиала АО «Системный оператор Единой энергетической системы «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» Михаил Шломов.

За значительный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» II степени награжден котельщик механического цеха Кузбасской энергосетевой компании Сергей Токарев. Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации награжден электромонтер по испытаниям и измерениям производственной лаборатории общества «Кемеровская горэлектросеть» Сергей Аланин. Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации объявлена начальнику юридического отдела Энергосбытовой компании Кузбасса Юлии Фазлиахметовой и начальнику технического управления общества «СКЭК» Василию Кургузскину, почетный знак «Золотой знак «Кузбасс» вручили директору Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Сергею Пушкину. Также 19 человек награждены нагрудным знаком «Заслуженный энергетик Кузбасса», 13 человек – медалью «За служение Кузбассу».