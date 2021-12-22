Сегодня завершились поставки троллейбусов в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» в 2021 году. Парк новокузнецкого муниципального трамвайно-троллейбусного предприятия в целом пополнили 19 современных троллейбусов. Финансирование составило более 480 млн рублей из федерального бюджета.

«Поступление экологичного транспорта – одно из важных направлений нацпроекта “Экология” в Новокузнецке. Благодаря этим поставкам парк троллейбусов обновился почти наполовину – всего в городе 44 машины. Первые троллейбусы планируется выпустить на линию уже на следующей неделе, остальные – в течение месяца. Новая техника охватит все маршруты, которые есть в городе. Напомню, ранее в Новокузнецке обновили автопарк, более 300 автобусов города работают на метане», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Из 19 машин 10 – электробусы с динамической зарядкой с увеличенным до 60 км автономным ходом. Транспорт отвечает всем современным требованиям безопасности и комфорта, применена бесшумная винтовая пневмосистема.

«Машины делали специально для Новокузнецка, мы подготовили серьезное техническое задание. В них есть кондиционеры, усиленные обогреватели, система раздачи вай-фай, медиапанели, зарядные устройства для гаджетов. По просьбе общества слепых установлен внешний динамик, чтобы слабовидящие пассажиры слышали, какой подошел троллейбус и по какому маршруту он следует. Это самые современные модели, которые присутствуют на рынке России и СНГ», – рассказал руководитель проектного офиса по развитию общественного транспорта Новокузнецка Денис Новохацкий.

Кроме троллейбусов, в Новокузнецке появятся и новые трамваи. Два уже поступили в город, до конца года планируется еще три, 15 ожидаются в начале 2022 года.

Всего за 3 года по нацпроекту «Экология» город получит 37 новых трамвайных вагонов и 38 новых троллейбусов, половина из которых имеют увеличенный автономный ход. Будет отремонтировано 40 % рельсовых путей.