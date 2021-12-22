Акулы пера проехали по самым важным объектам Кемеровской и Новосибирской областей. Состоялся пресс-тур для победителей межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь Про». Одной из точек маршрута стали Мыски. Там участники познакомились с работой разреза «Кийзасский» и посетили духовный центр шорской культуры.

Предельно откровенно и подробно руководство компании «Сибантрацит» знакомит сибирских журналистов со своими предприятиями. Это угольные разрезы в Новосибирской области — «Сибирский антрацит», «Разрез Восточный» — и один в кузбасских Мысках — «Разрез Кийзасский». «Сибантрацит» реализует масштабную программу роста угледобычи. До конца года компания планирует поднять на-гора около 23 миллионов тонн угля. В расширение парка собственной техники инвестирует свыше 5 млрд рублей.

Особое внимание — повышению уровня промышленной безопасности. На предприятиях внедрили новую технологию «LIFE LINE». Она позволяет четко обозначить границы безопасной зоны вблизи работы техники. Введен геопортал для онлайн-мониторинга активов и горных работ. Система позволяет видеть сроки прохождения экспертизы промбезопасности в онлайн-режиме.

Реализуются и экологические проекты. «Кийзасский» — единственный разрез Кузбасса, где самосвалы переведены на сжиженный природный газ. При использовании этого экологичного топлива в атмосферу выбрасывается в 1,5 раза меньше парниковых газов, чем при сжигании дизельного. В водоемы Кузбасса и Новосибирской области ежегодно выпускают десятки тысяч мальков рыб, кроме этого компания высаживает деревья.

Предприятие реализует и комплекс социальных программ в Мысках. Все сотрудники, проживающие в частном секторе, бесплатно получают уголь. А жители города могут приобрести топливо по цене, которая ниже его себестоимости.

Большую поддержку «Кийзасский» оказывает шорцам. Участники пресс-тура побывали в этнодеревне в поселке Чувашка. 7 лет назад это была депрессивная территория. После заключения партнерского соглашения с «Кийзасским» началось преображение. Сейчас все больше молодежи стремится обжить это пространство. И туристы, оказавшись на юге Кузбасса, стараются заглянуть в центр духовной культуры. Здесь по максимуму воссоздана атмосфера быта шорцев. Кроме этого, угольщики профинансировали издание учебника по шорскому языку для 1 и 2 классов. Помогают воплотить и другие проекты. Всего на поддержку коренного народа предприятие выделило более 15 миллионов рублей.