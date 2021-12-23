Это поможет расширить практику применения бережливых технологий на предприятиях, повысить экономическую эффективность их работы и поднять уровень заработной платы сотрудников.

«Только за счет роста экономической эффективности предприятий и повышения производительности труда можно повышать заработные платы, поскольку все предприятия работают в условиях рыночной экономики. Поэтому следующий год в Кузбассе мы назовем Годом экономической эффективности и повышения производительности труда. Это должна быть постоянная системная работа», – сказал Сергей Цивилев.

В Кузбассе с 2019 года реализуется нацпроект «Производительность труда», участниками которого стали уже 58 предприятий из сфер строительства, ЖКХ, торговли, транспорта, сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности. Ожидается, что в следующем году к ним присоединятся еще 10 организаций, а к концу 2024 года внедрение мероприятий нацпроекта охватит как минимум 86 компаний.

В 2022 году Кузбасс получит дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере более чем 20 млн рублей на адресную поддержку предприятий в рамках нацпроекта «Производительность труда». Средства в таком объеме будут выделяться ежегодно до 2024 года и позволят создавать потоки-образцы, оптимизировать производственные и вспомогательные процессы на базе инфраструктуры предприятий при поддержке специалистов регионального центра компетенций или с привлечением консалтинговых фирм. Сотрудники предприятий смогут обучаться новым компетенциям и навыкам управления.

«Рост производительности труда на предприятиях способствует получению большей прибыли, что в конечном итоге формирует источник дополнительных средств. Эти средства могут быть направлены на реализацию новых инвестиционных проектов и на увеличение заработной платы работникам», – отмечает министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

Планируется, что практики бережливых улучшений будут применяться не только на крупных и средних промышленных производствах. Для представителей сферы МСП, которые не могут участвовать в нацпроекте из-за несоответствия критериям выручки, на базе областного центра «Мой бизнес» и при участии Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) будут организованы обучающие семинары и тренинги.

Опыт кузбасских предприятий показывает, что оптимизация по принципам бережливого производства повышает эффективность работы в среднем почти на 30 % без дополнительных инвестиций.