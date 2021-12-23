Сергей Цивилев открыл ресурсный центр по поддержке добровольчества в Кузбассе

Ресурсный центр Кемеровского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей будет работать на базе Кузбасского молодежного центра на пр. Ленина, 57 в Кемерове.

«Вы занимаетесь очень нужным делом, с 2012 года вашей помощью воспользовались более 20 тысяч человек, вы спасли более 100 жизней. Ранее я обещал Кемеровскому региональному отделению Всероссийского студенческого корпуса спасателей помощь в ремонте здания. Сегодня обещание выполнено, помещение для вас готово», – сказал Сергей Цивилев.

10 добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей, участвовавших в спасательной операции на шахте «Листвяжная», награждены Благодарностью губернатора Кузбасса. Совместно со специалистами МЧС волонтеры установили у «Листвяжной» пункты обогрева для родственников шахтеров. Студенты-спасатели посменно поддерживали тепло в палаточном лагере и следили за работой генераторов и тепловых пушек. Также ребята помогали на допсихологической помощи, работая со специалистами-психологами.

Кемеровское региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей действует с 2012 года. Ребята проводят занятия в школах и учебных заведениях, профилактические рейды и патрулирования. Также добровольцы организуют спортивные и культурные мероприятия, поддерживают развитие добровольчества не только в регионе, но и во всей России. Кузбасские добровольцы в 2021 году принимали участие в ликвидации ЧС в Иркутской области и Забайкальском крае.

В деятельность ресурсного центра входят поисково-спасательные работы, водолазное дело, спасение на воде, пожарная безопасность, управление беспилотными летательными аппаратами, промышленный альпинизм.

Для размещения центра здание капитально отремонтировали: полностью заменили коммуникации, электрику, сантехнику, сделали перепланировку, выполнили косметический ремонт, заменили крыльцо и обновили фасад. Финансирование составило 6 млн 219 тысяч рублей из регионального бюджета.