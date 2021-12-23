Уникальные выставки и арт-объекты ждут кузбассовцев в новогодние каникулы

Выставки старинных новогодних украшений и советских игрушек, презентация варежек, созданных народными умельцами, а также арт-объекты из железа смогут увидеть жители и гости региона.

В преддверии Нового года в музее истории села Красного Ленинска-Кузнецкого округа открылась выставка декоративно-прикладного творчества «Карнавал варежек». Она будет работать в рамках цикла новогодних встреч «Гостевание у Деда Мороза» и завершится 14 января.

Удобство и пользу аксессуара на Руси оценили примерно в XIII веке. Именно с того времени появились первые упоминания о рукавичках. Одежду для рук называли и варежки, и рукавицы, а также связни, дельницы, мохнашки, рукавки, вареги.

Посетители выставки увидят традиционные русские варежки, связанные из шерсти, узнают историю изготовления, применения варежек на Руси и много других интересных фактов. Познакомятся с образцами самых разных форм и размеров, изготовленных местными мастерицами. Кроме того, смогут не только примерить варежки, но и посетить мастер-класс по их вязанию. Сопровождать гостей будут Дед Мороз и Кот Ученый.

Еще одна уникальная выставка «Хрупкое чудо на ветке» до конца января будет работать в поселке Кузедеево Новокузнецкого района. Она расскажет о старинных новогодних украшениях и игрушках советских времен. Многие их них были изготовлены на Кузедеевской фабрике игрушек, их возраст превышает 60 лет. К примеру, Дед Мороз и Снегурочка изготовлены из древесно-бумажной массы, в составе – опилки лиственных деревьев, бумага, вода и крахмал. Выпускались такие игрушки с 1950 по 1970 годы. Позже на смену им пришли игрушки из пластизоля и полиэтилена – снегурочки, лошадки.

Также на выставке представлены советские новогодние игрушки из стекла, которыми многие жители страны до сих пор украшают новогодние елки в своих домах. Посетить выставку может каждый желающий.

Креативно и нестандартно подошли к новогоднему оформлению общественных пространств в Крапивинском округе. Изюминкой этого года стали арт-объекты, выполненные из железа методом холодной ковки и ОСП (плиты из прессованных опилок). Железные фигуры оленей с каретами украсят главные снежные городки поселков Крапивинский и Зеленогорский. Фигуры выполнены практически в натуральную величину и украшены электрическими гирляндами. Традиционные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также Снеговика, оленя и елки вырезали из ОСП. По словам мастеров-умельцев, это прочные материалы, созданные из них объекты будут радовать жителей округа не один год.