Первый концерт для кузбасских ребят прошел в Сибирском кластере искусств

По инициативе губернатора Сергея Цивилева более 600 воспитанников детских школ искусств Кузбасса посетят концертно-экскурсионную программу в культурно-образовательной части Сибирского кластера искусств.

«В Кузбассе всегда особое внимание уделяли культуре, искусству, поэтому кластер очень важен для региона. Это величайшее событие в развитии Кузбасса, огромный вклад и в настоящее, и в далекое будущее: и через десятилетия здесь будут учиться и развиваться наши талантливые дети. Самая лучшая оценка – восторженная реакция ребят, это самая большая награда и самая большая радость», – сказал Сергей Цивилев.

Всего в преддверии новогодних каникул пройдет четыре концерта. Свое исполнительское и хореографическое мастерство представят воспитанники филиала Московской государственной академии хореографии и филиала Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского «Сибирский».

Произведения Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича, Петра Чайковского и др. юные музыканты исполнят на фортепиано, кларнете, виолончели и ударных инструментах. Искусство танца ребята продемонстрируют во фрагментах балетов «Щелкунчик», «Коппелия» и «Конек-Горбунок», а также в вариации из балета «Фея кукол».

Накануне получены разрешения на ввод всех объектов культурно-образовательного комплекса. После новогодних каникул здесь начнут занятия педагоги филиалов ведущих образовательных учреждений страны. На данный момент в филиале Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского «Сибирский» обучаются 50 юных музыкантов, в филиале Московской государственной хореографической академии – 80 танцовщиков. В течение новогодних праздников завершатся все необходимые приготовления, кластер будет готов принять новых учеников.

Напомним, в состав образовательной части кластера входят пять зданий – хореографическая академия для учащихся и интернат на 150 мест, музыкальная школа на 150 учеников с концертным залом и интернатом на 75 учеников, общеобразовательная школа с двумя бассейнами на 300 учащихся. Предусмотрены рекреационные зоны для проведения лекций и встреч. Общая площадь комплекса зданий составила более 33 тыс. кв. м.

Комплекс оснащен самым современным оборудованием высочайшего класса от ведущих мировых и российских производителей с учетом пожеланий руководства Академии хореографии и Центральной музыкальной школы. Репетиционные залы сконструированы с соблюдением всех акустических требований. Условия в концертном зале и учебном театре максимально приближены к сценическим.