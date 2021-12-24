Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Согласно документу, в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения» в 2022 и 2023 годах Кузбасс получит по 452 709,1 тыс. рублей. На эти средства планируется отремонтировать не менее 36 км автомобильных дорог, которые вошли в опорную сеть РФ.

«Кузбасс добился включения в опорную сеть более 25 % дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 1,4 тыс. км. Это позволит региону привлечь дополнительное федеральное финансирование на ремонт и улучшить состояние этих дорог», – прокомментировал губернатор Сергей Цивилев.

В общей сложности в опорную сеть вошли 36 участков дорог, такие как скоростная магистраль между Кемеровом и Новокузнецком, участки трасс Томск – Мариинск, в сторону Новосибирска и к Алтайскому краю, а также дороги к аэропортам в Кемерове и Новокузнецке.

На сегодняшний день нормативное состояние опорной сети автомобильных дорог РФ в Кузбассе составляет 44 %, к 2024 году планируется повысить этот показатель до 85 %.

В 2021 году в Кузбассе построено и отремонтировано свыше 350 км дорог, из них 200 км – в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Финансирование из консолидированного бюджета составило 7,4 млрд рублей. В 2022 году по нацпроекту планируется построить, реконструировать и отремонтировать 130 км дорог.