Мы уже рассказывали, что на смену маршрутным такси придут комфортабельные автобусы. На первом этапе переименовали 25 маршрутов и запустили 2 новых. О том, как изменения повлияют на жизнь горожан, узнавала Елизавета Матико.

Запуск программы модернизации транспорта в Кемерове ещё «на низком старте», а мнения горожан уже неоднозначные: если «скоростные» маршрутки заменят на современные автобусы, на дорогах могут образоваться пробки. В таком случае придётся мёрзнуть на остановках. Специалисты в свою очередь утверждают: программа продумана тщательно. В среднем время ожидания на каждом маршруте составит 10–15 минут. Первый этап уже запущен, в январе на улицы города выйдут 8 новых автобусов.

Не обошлось и без изменений в схемах маршрутов. В 4 из них внесены корректировки с учётом замечаний и пожеланий кемеровчан. Обновлённый путь следования теперь у автобусов №№ 40, 47, 50 и 111. Подробная схема – на сайте управления единого заказчика транспортных услуг.

А пока на улицы города выйдут новые комфортабельные автобусы. Они оборудованы валидаторами, камерами видеонаблюдения и системой дополнительного обогрева. Курсировать будут в том числе и по схеме движения бывших маршрутных такси, а значит, у обладателей льгот появится больше шансов добраться из точки А в точку Б.

Автор: Елизавета Матико