Кузбасские шахтеры будут приносить клятву горняка

По информации портала «Кузбасс», в социальных сетях появилась копия письма, подписанного заместителем губернатора Кузбасса Андреем Пановым, разосланное руководителям угольных и горнорудных предприятий региона, с распоряжением провести процедуру принятия клятвы горняка.

«В целях повышения ответственности за обеспечение и выполнение требований промышленной безопасности и охраны труда на предприятиях угольной и горнодобывающей промышленности Кузбасса обязываю Вас провести процедуру принятия клятвы горняка», – сообщается в документе.

В тексте клятвы – 8 пунктов, в числе которых «быть достойным профессии шахтёра», «честно и добросовестно исполнять свои трудовые обязанности», «не допускать сокрытие аварий», «уважать труд своих товарищей».

Указано, что приносить клятву необходимо при назначении на должность инженерно-технического работника (ИТР) и при приёме рабочего по профессии не позднее чем через 5 рабочих дней. Кроме того, те, кто уже работает на предприятии, должны принести клятву в период с 28 по 30 декабря 2021 года.

Приведение к клятве должно происходить в присутствии руководителя, либо его заместителя, а также членов коллектива предприятия. Непременные атрибуты церемонии – флаги России и Кузбасса.