8 сирот в Яшкинском округе получили квартиры

Два 4-квартирных дома в пгт Яшкино построили специально для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Квартиры площадью 41,8 кв. м полностью готовы к заселению – сделана чистовая отделка, установлена сантехника.



Будущие новоселы смогут въехать в собственное жилье сразу же после оформления всех необходимых документов на следующей неделе, прямо перед Новым годом.



К домам сделан подъезд, территория благоустроена и огорожена. В шаговой доступности есть магазин, рядом находится автобусная остановка, через дорогу – школа.



Дома построили по нацпроекту «Жилье и городская среда». Стены в новостройках выполнены из ячеистого бетона. Как сообщают специалисты, этот строительный материал отличается хорошей тепло- и звукоизоляцией, по своим свойствам он близок к натуральному дереву («дышит» и легко обрабатывается), но не горит.



Также в пгт Яшкино на завершающей стадии находится строительство 4-этажного дома на 20 квартир, жилье в котором предназначено для социально незащищенных категорий граждан. Ввод в эксплуатацию запланирован на первое полугодие 2022 года.







