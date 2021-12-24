В поселке Рассвет Новокузнецкого района открылся обновленный дом культуры

Теперь в комфортных условиях почти 200 жителей поселка будут заниматься в хореографических группах, кружках, творческих коллективах.



«В Кузбассе уделяется большое внимание культуре и искусству, продолжаем это делать и сейчас, когда наш регион активно развивается. Мы строим новую экономику, которая потребует вложения трудовых ресурсов. И важно при этом обеспечить людям возможность отдыхать в комфортных и безопасных объектах культуры, наслаждаться творчеством и развивать свои таланты даже в отдаленных территориях нашего региона», – сказал Сергей Цивилев.



Сельский дом культуры поселка Рассвет – это центр культурной жизни поселка, жители с нетерпением ждали открытия. Сейчас свою работу возобновят 18 творческих объединений: 11 для детей и 7 для взрослых. После открытия здесь также продолжит свою работу ансамбль ложкарей.

Капитальный ремонт здания проводился по нацпроекту «Культура». На обновление из консолидированного бюджета направлено более 26 млн рублей, в том числе более 17 млн рублей – из федерального бюджета, более 3 млн рублей – из областного, более 5 млн рублей – местный бюджет.



Строители заменили систему отопления и электропроводку, в фойе возвели новые перегородки, на стены нанесли декоративную штукатурку, на пол уложили керамогранит. Преобразились зал хореографии и раздевалки. В зрительном зале устроена новая сцена, заменены межкомнатные двери и двери запасных выходов, установлены театральные кресла, технически переоснастили механику сцены, световое и звуковое оборудование. Кроме того, приобретена мебель для кабинетов и библиотеки, декор окон, мягкая мебель в фойе, информационные стенды, таблички на двери, два компьютера. Также обновлен фасад здания и отремонтирована кровля. На прилегающей территории уложен новый асфальт, установлено ограждение, приобретены лавочки, обустроены клумбы и качели.