В Кузбассе создан Совет по повышению уровня промышленной безопасности на угольных и горнорудных предприятиях

В состав Совета под председательством губернатора Сергея Цивилева вошли представители всех угольных и горнорудных предприятий Кузбасса – инженерно-технические работники и специалисты рабочих профессий, имеющие достаточную квалификацию и опыт, представители профильных ведомств администрации правительства Кузбасса, надзорных органов.

«Кузбасс – главный угледобывающий регион страны, и мы должны сформировать правильные подходы к безопасности прежде всего на угольных предприятиях. Наша задача – сделать все, чтобы трагедии, подобные аварии на шахте «Листвяжная», не повторились. Совет по промышленной безопасности поможет улучшить работу по предупреждению случаев гибели и травматизма на предприятиях. Уверен, совместными усилиями мы сможем обеспечить достойные и безопасные условия работы наших горняков», – сказал Сергей Цивилев.

Участники Совета приняли клятву горняка.

Заседания Совета будут проходить не реже одного раза в квартал. Будет сформирована рабочая группа из состава членов Совета, организационно-техническое управление которой будет осуществлять министерство угольной промышленности Кузбасса.

Повестку каждого заседания Совета будет формировать рабочая группа с учетом значимости и актуальности вопросов. При необходимости на заседания будут приглашать членов межведомственной комиссии по охране труда и промышленной безопасности в Кузбассе, представителей общественных объединений, научных и образовательных организаций.