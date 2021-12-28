Концертный зал Центральной детской школы искусств капитально отремонтировали в рамках нацпроекта «Культура»

В Центральной детской школе искусств в Кемерове открылся обновленный концертный зал, капитальный ремонт здесь не проводили более 40 лет. На модернизацию по нацпроекту “Культура” и государственной программе “Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса” направлено около 47,2 млн рублей, в том числе 18,6 млн рублей – из федерального бюджета, 23,8 млн рублей – из областного, 4,7 млн рублей – средства муниципалитета.



В зрительном зале на 195 мест созданы уникальные акустические условия, что позволит проводить концерты и фестивали от городского до международного уровней, конкурсы юных музыкантов и мероприятия для кемеровчан. В рамках модернизации здесь установили современное звуковое, световое и мультимедийное оборудование, обновили сцену, оборудовали просторную операторскую комнату с пультом управления концертным залом.



Центральная детская школа искусств – одна из старейших в Кузбассе, построена в 1938 году. Именно здесь возник первый в Кемерове детский оркестр русских народных инструментов, первый детский хор. В 1960-х гг. появилась первая детская городская филармония.



Сегодня это ведущее учреждение художественного образования в регионе, выпускниками которого стали более 6 тыс. кемеровчан. На музыкальном и художественном отделениях обучаются 1 800 человек. На сцене концертного зала выступают более 20 детских творческих коллективов школы. Два хора и оркестр удостоены почетных званий «Народный коллектив» и «Образцовый коллектив».



Именно на этой сцене состоялись первые выступления учеников Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского филиала «Сибирский». Также в отремонтированном зале сможет репетировать один из уникальных новых проектов – городской детско-юношеский симфонический оркестр «Симфониетта».





