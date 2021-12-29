Центр краеведения и информационного сопровождения туризма открылся в Кемерове

На базе центра будут разрабатывать краеведческие проекты, а также готовить волонтеров-экскурсоводов для работы на городских туристических маршрутах и гидов со знанием иностранных языков для сопровождения групп во время международных событий, которые проходят в столице Кузбасса.

Центр краеведения и информационного сопровождения туризма базируется в библиотеке на улице Весенней. Учреждение культуры получило грант Президентского фонда культурных инициатив в направлении «Место силы. Малая родина. Региональная история. Локальная идентичность» на проведение краеведческих программ.

Из городского бюджета выделены средства на ремонт помещений, приобретена мебель, звуковое, проекционное, видеооборудование, информационные киоски, профессиональное оснащение для экскурсоводов.

Дизайнерское оформление интерьера демонстрирует особенности города как промышленного центра региона, подчеркивает его уникальные места: архитектурные ансамбли, реликтовый бор, скверы, набережная. Есть тематическая зона виртуального «города будущего».

Будет организовано историческое выставочное пространство. Уже достигнута договоренность о «переезде» некоторых экспонатов музея-заповедника «Красная Горка». В дальнейшем список партнеров будет пополняться. Возможно, здесь найдут свое место имеющие историческую ценность предметы закрывшихся предприятий, раритеты из частных коллекций.

Кемерово активно работает по формированию туристической привлекательности. Первый шаг уже сделан – создан туристский портал «Добро пожаловать в Кемерово» visit-kemerovo.ru. Он будет полезен не только гостям, но и жителям. Разработчики постарались интересно представить информацию об истории города, его выдающихся жителях, социальные, технические, природные элементы, видеозарисовки. Здесь можно посмотреть условия проживания в гостиницах и меню местных кафе и ресторанов, а также спланировать культурные, досуговые маршруты, принять участие в виртуальных и аудиоэкскурсиях. Также в этом году был реализован краеведческий проект «Культурно-исторический маршрут «I – da Кемерово». Во время движения по маршруту № 51 («Парк Ангелов – 21 микрорайон») можно сканировать QR-коды, размещенные в салоне транспортного средства, и скачать аудиоэкскурсии, созданные самими горожанами. Экскурсии также доступны на официальном сайте администрации города Кемерово kemerovo.ru, портале «Артефакт» ar.culture.ru.