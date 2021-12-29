В расширенном заседании совета приняли участие представители вузов, научных институтов и бизнес-компаний, молодые ученые, руководители новых созданных в Кузбассе высокотехнологичных лабораторий, выпускники Кузбасской школы управления, а также школьники. На совете выступили председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон и иностранный член РАН Владимир Квинт.

«Очень важно, чтобы система среднего и высшего образования в Кузбассе эффективно и быстро развивалась. Чтобы у наших детей была возможность получить любое образование самого высокого уровня здесь, в Кузбассе. Мы со своей стороны делаем для этого все возможное. За три года наши вузы получили дополнительно более тысячи бюджетных мест, работа в этом направлении будет продолжена. Наша цель — чтобы университеты Кузбасса привлекали не только наших ребят, но и выпускников из других регионов, из-за рубежа», — заявил Сергей Цивилев.

Об итогах работы научно-образовательного центра «Кузбасс» в 2021 году рассказала заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам образования и науки Елена Пахомова.

Особое внимание уделяется проектам в сфере экологии и здравоохранения. Так, ученые Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний внедрили эффективную методику — имплантацию подкожного дефибриллятора пациентам высокого хирургического риска. Эта технология в России новая, кузбасский центр кардиологии входит в топ-5 клиник, которые начали ее применять. Традиционно дефибриллятор вводится в полость сердца, теперь же есть возможность делать это подкожно, снижая риски осложнений.

Ученые Кузбасского государственного технического университета разработали технологию переработки золошлаковых отходов, которые в большом количестве образуются при работе ТЭЦ, в жидкое стекло для дальнейшего производства негорючих строительных материалов.

В 2021 году в рамках нацпроекта «Наука и университеты» в Кузбассе на базе организаций-участников НОЦ «Кузбасс», созданы шесть высокотехнологичных лабораторий под руководством молодых исследователей. В КемГУ появилась лаборатория фиторемедиации техногенно нарушенных экосистем, в КузГТУ — лаборатории цифровой трансформации предприятий минерально-сырьевого комплекса и катализа и преобразования углесодержащих материалов с получением полезных продуктов, в научно-исследовательском институте комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний открылась лаборатория молекулярной, трансляционной и цифровой медицины, в Федеральном исследовательском центре угля и углехимии СО РАН — лаборатория перспективных методов управления горнотехническими системами, в СибГИУ — лаборатория электронной микроскопии и обработки изображений.

НОЦ «Кузбасс» выводит научно-технические разработки региона на мировой уровень. Участники НОЦ подписали более 50 соглашений с партнерами из Италии, Японии, Вьетнама, Белоруссии и других стран.

Также Елена Пахомова напомнила, что по итогам 2020 года НОЦ «Кузбасс» успешно выполнил поставленные показатели и стал абсолютным лидером среди всех НОЦ России по показателю «объем высокотехнологичной продукции». Индустриальные партнеры, кооперация с вузами и научно-исследовательскими институтами обеспечили выпуск новых наукоемких продуктов на сумму 3 млрд рублей.