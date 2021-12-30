Еще 120 кузбасских семей стали новоселами накануне Нового года

9-этажный дом на 81 квартиру сдали в Ленинске-Кузнецком. В новостройке поселятся дети-сироты, ветераны боевых действий, инвалиды и переселенцы из аварийного жилья. В Новокузнецке в новые дома квартала Березовая роща заезжают 39 детей-сирот.

«Строительство социального жилья – одна из приоритетных задач, которую решаем в регионе. С начала года в Кузбассе построено 58 многоквартирных домов, в 26-ти из которых квартиры предоставлены социально незащищенным категориям граждан. Всего за время подготовки к 300-летию Кузбасса построено 257 домов, из них 84 – социальных», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Дом в Ленинске-Кузнецком строили за счет средств Фонда ЖКХ, федерального, регионального и местного бюджетов. Общий объем вложений – 179 млн 836 тысяч рублей.

Квартиры выполнены с отделкой под ключ и готовы к переезду новоселов. В них установлены входные металлические двери, окна с двухкамерным пакетом, санузел оборудован сантехникой, установлены приборы учета горячей и холодной воды, проведена электрика.

Двор благоустроен. Еще осенью в нем провели озеленение, установили малые архитектурные формы. В шаговой доступности от новостройки находятся остановка общественного транспорта, магазины.

Перед самым Новым годом сбылась мечта 39 новокузнецких детей-сирот. На приобретение жилья для них из федерального и регионального бюджетов выделены 72 млн рублей. Однокомнатные квартиры площадью не менее 30 кв. м расположены в новых домах Новоильинского района.

По информации главы Новокузнецка Сергея Кузнецова, вокруг новых домов идет планомерное развитие инфраструктуры. В квартале введена в эксплуатацию газовая котельная. В сентябре этого года начал работать новый детский сад, строится еще один на 80 мест. В проекте – возведение школы. В рамках нацпроекта «Безопасные автомобильные дороги» в микрорайоне полным ходом идет строительство улично-дорожной сети. Это позволит в будущем обеспечить транспортную и пешеходную связь в пределах жилого района, а также выход на другие магистральные улицы и внешние автомобильные дороги. Общая протяженность составит порядка 4,5 км, максимальный срок реализации – 3 года.