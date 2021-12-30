С 29 по 31 декабря организованы дополнительные рейсы на междугородных маршрутах. На билеты на эти рейсы открыта предварительная продажа.

В новогоднюю ночь в Кемерове пассажирский транспорт будет работать с 22:00 до 03:00. На линии выйдут 24 единицы транспорта по 9 маршрутам – от центра города в Ленинский, Заводский, Кировский и Рудничный районы, а также в жилые районы Ягуновский, Кедровка и Лесная Поляна.

В Новокузнецке на площади общественных мероприятий Центрального района в 00:30 начнется праздничный концерт. После его окончания в 03:30 жителей будут доставлять 4 автобуса в направлении Куйбышевского, Заводского, Новоильинского, Кузнецкого, Орджоникидзевского районов.

В Ленинске-Кузнецком в новогоднюю ночь троллейбусы будут работать на трех маршрутах с 22:30 до 05:00.

Как сообщают в региональном министерстве транспорта, в остальных территориях на основании представленной информации из муниципальных образований организация движения пассажирского транспорта в новогоднюю ночь не требуется.

1 и 2 января городской и пригородный общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня: большинство предприятий в эти дни отдыхают.

С 3 по 9 января транспорт будет работать по расписанию выходного дня с корректировкой количества рейсов по территориям. При составлении расписания будут учитывать пассажиропоток в этот период прошлого года.

На междугородных маршрутах 31 декабря автобусные рейсы будут ходить по субботнему расписанию, с 1 по 8 января – по расписанию вторника, 9 января – по расписанию воскресенья.

Для туристов, которые планируют отдых на горнолыжном курорте «Шерегеш», с 31 декабря по 9 января ежедневно будет ходить электропоезд «Прокопьевск – Новокузнецк – Чугунаш» с последующей пересадкой на автобус «Чугунаш – Шерегеш – гора Зеленая».

Расписание движения пассажирского транспорта в праздничные дни размещено на сайтах ГПК «Пассажиравтотранс», УТиС Новокузнецка, МБУ «УЕЗТУ» Кемерово. Движение пассажирского транспорта в онлайн-режиме можно отследить на сайтах: БАС42ИНФО, ВСЕ42, 2ГИС, а также в мобильном приложении «Яндекс.Карты».

В рамках обеспечения антитеррористической и транспортной безопасности на предприятиях организовано дежурство, усилен пропускной режим на объекты транспортной инфраструктуры, проведены внеплановые инструктажи персонала. Во всех автотранспортных предприятиях создан резерв запчастей, ГСМ и угля.