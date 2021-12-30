На время новогодних праздников в муниципалитетах Кузбасса подготовили разнообразную культурно-развлекательную и спортивно-оздоровительную программы. Мероприятия рассчитаны на все возрастные группы, чтобы в ближайшие 10 дней каждый мог найти увлекательное занятие по душе.

В Беловском округе Дед Мороз со Снегурочкой будут поздравлять с Новым годом и Рождеством пассажиров автобусов на остановках. 5 января акция «Добрый маршрут» пройдет в поселке Задубровский, а 7 января сюрпризы и сладкие подарки ждут жителей поселка Старобачаты и деревни Ивановка.

В Киселевске 4 января на реке Кара-Чумыш состоится традиционный городской конкурс среди любителей подледного лова. Традиционно участники смогут побороться за призы в нескольких номинациях: «Кто первый пробурит лунку», «Кто первый поймает рыбку», «Самая большая рыбка», «Самая маленькая рыбка», «Самый молодой рыбак», «Самый пожилой рыбак», а также три призовых места за весомый улов. Начало в 09:00. Участником может стать любой желающий.

В Междуреченске 5 января в районе Чебал-Су состоятся традиционные «Рождественские колядки». Участники праздника пройдут по улицам поселка с веселыми песнями и плясками. Традиция существует уже 6 лет. Многие жители Чебал-Су к приходу гостей готовятся заранее: пекут пирожки, покупают конфеты, а затем и сами присоединяются с «большому поселковому чаепитию», которое проходит в большом зале Дворца культуры. Начало мероприятия 5 января в 12:00.

В Полысаеве 5 января откроется уголок русского быта в местном ДК. Посетители «Русской горницы» смогут узнать о разнообразии народного искусства и творчества, окунуться в историю. В коллекции представлены рушники, вышитые в традиционном стиле, вязаные дорожки, посуда, элементы русского костюма, народные музыкальные инструменты. Русская прялка начала ХХ века – самый старинный экспонат в коллекции. В рамках открытия уголка русского быта художник Дома культуры «Полысаевец» Екатерина Паращук проведет мастер-класс по изготовлению рождественского венка.

В Промышленновском округе 6 января на катке поселка станции Падунская пройдет рождественский турнир по хоккею на валенках. Соревнования по исконно русской игре проходят уже четвертый год подряд. К участию приглашаются все желающие мужчины и юноши в возрасте от 14 лет. С собой нужно принести валенки. Начало состязаний в 13:00.

В Новокузнецке праздничные мероприятия пройдут во всех районах города. Так, 1 января с 00:30 до 03:30 на площади общественных мероприятий Центрального района пройдет дискотека от Авторадио. С 12:00 до 13:00 на этой же площадке пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе «Новогодняя разминка у елки». В Куйбышевском районе города с 4 по 9 января с 15:00 до 17:00 на улице Макеевская, 6 для ребят работает выездная резиденция Деда Мороза. В Доме детского творчества №5 Новоильинского района 7 января с 12:00 до 16:00 состоится открытый городской рождественский турнир «Шахматная семья — 2022». 8 и 9 января в 12:00 Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» приглашает на игровую программу «Волшебный Новый год». Полную программу новогодних мероприятий можно узнать на сайте городской администрации admnkz.infо.