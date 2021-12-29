Уделить внимание тем, кто встретит праздник вне дома. Кузбасские волонтёры поздравили будущих мам роддома №1 областной столицы с наступающим Новым годом. Кристина Орехова стала свидетельницей балета Дедов Морозов.

Как поздравить тех, к кому нельзя? Ответ на этот вопрос есть у волонтёров. Не первый год в Кузбассе практикуются уличные поздравления. И каждый раз это что-то новое.

При этом сами добровольцы, несмотря на холод, получают свой заряд эмоций.

Конечно, приход главного персонажа новогоднего праздника не бывает без презентов. Мешок с подарками был передан через медперсонал учреждения. Посетили волонтёры и тех, к кому можно. У Алёны, как рассказали врачи, есть все шансы до Нового года вернуться домой.

«Новый год – в каждый дом» – всероссийская акция, которую поддержали кузбасские волонтёры. Ребята поздравляют людей в медучреждениях, а также тех, кто по состоянию здоровья не может покидать свой дом.

Такое добровольчество в регионе стало уже традицией, которая год от года только расширяет свой масштаб.

Автор: Кристина Орехова