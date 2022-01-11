С 31 декабря по 9 января на основных горнолыжных комплексах Кузбасса туристический поток составил 224 820 посещений, что на 17,4 % больше показателей 2021 года.

В Шерегеше турпоток составил 186 800 посещений (на 2,4 % больше, чем в тот же период прошлого года). Для туристов работают 19 подъемников, 26 горнолыжных трасс общей длиной 56 км, 3 снегоходные трассы, свыше 80 гостиниц, более 70 кафе и ресторанов, 28 пунктов проката – всего около 250 объектов. Напомним, в этом году в Шерегеше заработали самая быстрая в России канатная дорога «Восток» длиной 2,2 км и 250-метровый детский траволатор.

В комплексе «Танай» в Промышленновском муниципальном округе каникулы провели в общей сложности почти 17 000 человек. Комплекс оборудован 7 классическими и двумя учебными трассами разной сложности, а также подъемниками. Каждая из них оснащена современным оборудованием, благодаря которому, например, можно использовать их в темное время суток. Длина трассы горнолыжного курорта «Танай» может составлять от 100 до 1500 м, в зависимости от сложности. Для начинающих лыжников оборудованы две учебные «зеленые» трассы, также представлены трассы различных уровней сложности – «синие», «красные» и «черная» – для профессионалов.

На горнолыжном комплексе «Югус» в Междуреченске отдохнули на новогодних выходных более 10,6 тыс. туристов. Здесь функционируют 4 основных трассы: специального слалома, скоростного спуска и две туристические. Общая протяженность трасс – 4,8 км. Действуют 2 подъемника – канатно-кресельный и бугельный. В районе горнолыжного комплекса работают ресторан, кафе, горнолыжная школа, прокат снаряжения, а также медпункт и спасательная служба.

«Горную Салангу» в Тисульском муниципальном округе посетили почти 4 200 человек. Здесь доступны все виды зимнего активного отдыха. Склоны горы оснащены двумя бугельными подъемниками, есть 4 классифицированные горнолыжные трассы (две «черные», включая трассу фрирайда, «красная» и «синяя»). Для начинающих туристов действует «зеленая» трасса. Отдельную зону катания представляет детская горнолыжная зона, оборудованная бэби-лифтом. Имеется зона для сноутюбинга с бэби-лифтом, отдельная трасса для беговых лыж. Обустроен каток и склон для катания на санках и снегокатах. В лесу проложены трасса для снегоходов и пешеходная тропинка.