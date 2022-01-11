Она будет создана на базе Кузбасского колледжа искусств. Получать дополнительное образование в творческих компетенциях смогут подростки от 12 до 17 лет.

«В Кузбассе продолжает распространяться практика развития современного творческого образования. В Кемерове уже есть Школа креативных индустрий, в этом году и ребята в Новокузнецке смогут изучать основы цифровых технологий, не выезжая за пределы региона», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

В новокузнецкой Школе креативных индустрий молодежь будет обучаться по направлениям: звукорежиссура, современная электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, интерактивные цифровые технологии, VR и AR. Курс обучения рассчитан на 2 года.

Планируется, что образовательный центр откроет свои двери с начала следующего учебного года. Уже разработана дорожная карта проекта, подбираются кадры и помещения.

На оснащение будет выделено 62,8 млн рублей, из них 49,6 млн рублей из федерального бюджета и 13,2 млн рублей из областного. Еще 35 млн рублей из средств областного бюджета будет выделено на содержание учреждения.