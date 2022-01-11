Сергей Цивилев проинспектировал строящиеся социальные объекты в Кемерове

Губернатор осмотрел объекты Сибирского кластера искусств, проверил стройплощадку спорткомплекса «Кузбасс-Арена», а также темпы строительства двух кемеровских школ.

«В Кузбассе идет активное строительство образовательных, спортивных, культурных объектов. Они имеют большое значение для кузбассовцев, поэтому мы постоянно контролируем сроки и качество работ», – сказал Сергей Цивилев.

Одним из объектов стал строящийся музейно-театральный комплекс Сибирского культурно-образовательного кластера. В состав комплекса входят Театр оперы и балета с большим и малым залами (филиал Мариинского театра), Филиал Русского музея, Кузбасский центр искусств с киноконцертным залом и Атриум (общественное универсальное пространство).

Сейчас строители возводят стены и перекрытия цокольного этажа на фундаментных плитах общей площадью 17,8 тыс. кв. м. Работу не останавливали и в выходные дни, чтобы не выбиться из графика. На площадке работают 5 башенных кранов и 5 единиц вспомогательной техники, ежедневно трудятся порядка 100 человек.

Также губернатор проверил ход строительства фондохранилища с реставрационным центром. Готовность объекта составляет 74 %. Трехэтажное здание общей площадью 3 тыс. кв. м предназначено для сохранения музейного фонда Кемеровского областного музея изобразительных искусств. В настоящее время утеплен фасад, смонтирована вентиляция, идут отделочные работы. Кроме фондохранилищ, сейфовых, рабочих кабинетов хранителей и реставрационных мастерских, в здании предусмотрены фотостудия, туалетные и душевые комнаты, помещения для приема пищи.

Кроме того, Сергей Цивилев проинспектировал строительство двух школ в Центральном районе областной столицы. Новая 4-этажная школа на 1 050 мест в микрорайоне 15а возводится в рамках нацпроекта «Образование». Сейчас работы выполнены на 89 %. Финансирование строительства составило более 674 млн рублей, из них свыше 643,4 млн рублей – федеральные средства, областной бюджет – 30,9 млн рублей.

В микрорайоне 7б строится школа на 1 225 мест. В здании площадью 16,5 тыс. кв. м разместятся учебные классы, универсальный спортивный блок, помещения для кружков. Будущий школьный комплекс состоит из трех блоков с разной этажностью и конструктивом. На данный момент в школе закончены работы по стяжке полов, оштукатуриванию стен, кладке перегородок, идет отделка, общая строительная готовность – 93 %. Стоимость строительства составляет 1 млрд 714 млн рублей.

Сергей Цивилев проверил и строящий спорткомплекс «Кузбасс-Арена». Сейчас общая готовность объекта составляет 61 % – завершается монтаж металлоконструкций, кровли, стен, лестниц, коммуникаций. В ближайшее время специалисты приступят к установке трибун, лифтов, отделке помещений, монтажу оборудования 50-метрового бассейна с искусственной волной.

Напомним, в спортивном комплексе будут проводиться занятия по 18 видам спорта: баскетбол, бокс, волейбол, дзюдо, каратэ, киокусинкай, настольный теннис, парашютный спорт (дисциплина – аэротруба), плавание, самбо, скалолазание, спортивная борьба, тайский бокс, танцевальный спорт, тхэквондо, тяжелая атлетика, ушу, футбол (дисциплина: мини-футбол). «Кузбасс-Арена» должна стать площадкой для игр чемпионата мира по волейболу FIVB 2022, поэтому ее возведение находится на личном контроле губернатора.