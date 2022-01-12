Фактически здание перестраивают полностью. Работы планируют завершить в этом году. Что уже сделано, узнавала Арина Мерлова.

Вместо больничных халатов – строительная форма. Сейчас главные на этажах – ремонтные бригады. Работы в третьем корпусе начались прошлым летом. Два остальных продолжают принимать пациентов.

Заменят не только линолеум – пройдет полная модернизация. Поликлиника №5 – одна из старейших в Кемерове. И самая крупная. Мощность – около 1 700 посещений в смену. К учреждению прикреплено почти 100 тыс. человек – пятая часть населения областного центра.

Полностью обновят мебель, будет закуплено современное оборудование. Проведут перепланировку ¬– медицинских кабинетов станет больше. Капитальный ремонт коснется и других корпусов. Завершение работ намечено на конец декабря.

Кроме того, строится медицинский комплекс в Междуреченске, приступили к капитальному ремонту поликлиники в Киселевске, в ближайшее время начнется строительство поликлиники в Новокузнецке. Параллельно возводят и ФАПы, проводят текущий ремонт учреждений. Новое оборудование продолжает поступать в регион практически ежедневно. Чтобы повышалось и качество медицинской помощи, и условия, в которых ее предоставляют.

Автор: Арина Мерлова