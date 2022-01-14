По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, по итогам 2021 года в регионе собрано 16,2 тыс. тонн овощей и зеленных культур закрытого грунта. Это больше уровня 2020 года на 12,7 %. В частности, урожай огурцов составил 10,3 тыс. тонн, томатов – 5,5 тыс. тонн, салата, петрушки, укропа – 414 тонн.

«В Кузбассе производство овощей в теплицах постоянно растет, за последние 5 лет удалось добиться роста почти в 3 раза (2017 год – 5,7 тыс. тонн). Основное увеличение произошло в 2018–2019 годах с открытием двух современных тепличных комплексов. Сейчас рост производства происходит за счет выхода на новые мощности и увеличения урожайности благодаря использованию высокопродуктивных сортов и современных технологий выращивания. Таким образом, сегодня около трети тепличных овощей, представленных в магазинах региона, выращены местными производителями», – комментирует министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов.

Общая площадь теплиц в регионе составляет 28 гектаров. Работают 5 хозяйств, расположенных в Кемеровском, Беловском, Яшкинском муниципальных округах и в Новокузнецком районе.