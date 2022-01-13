В Кузбассе стартовал месячник регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 1776 старшеклассников покажут знания в 21 дисциплине. Для чего молодые люди пошли на интеллектуальные состязания, наш корреспондент Сергей Ищенко узнал, пообщавшись с участниками испытаний по литературе.

Ирина Михайлова, ученица 11-го класса кемеровской школы №52, к региональному этапу олимпиады по литературе готовилась всю свою сознательную жизнь. Впервые приняла участие в конкурсе еще в начальных классах.

Вместе с Ириной в кемеровской школе №54 на вопросы по литературе отвечают еще 16 кемеровских старшеклассников. Среди них и Полина Наумова. Впервые она победила в городской олимпиаде в прошлом учебном году.

В школе №54 расположен один из пунктов проведения регионального этапа всероссийской олимпиады. Всего в Кузбассе их – 41. До 21 февраля 1776 старшеклассников пройдут испытания по 21 предмету. Все работы будут зашифрованы и станут анонимными, после чего их отправят в центральную областную комиссию для проверки. Победители будут защищать честь региона на национальном уровне.

Автор: Сергей Ищенко