Пожалуй, самая обсуждаемая тема на этой неделе – надвигающееся на Кузбасс «омикронное цунами». Чем опасен новый штамм коронавируса и как уберечься от заражения, узнавала Арина Мерлова.

Штамм «омикрон» стремительно захватывает мир – 1,5 млн заражений в сутки только в США. Он агрессивнее своего собрата под маркировкой «дельта», зафиксирован уже в десятках стран. В России новый штамм впервые выявили в начале декабря. До Кузбасса пока не дошел. Но специалисты прогнозируют, что это может произойти уже через 2–3 недели.

Он достаточно быстро вытесняет штамм «дельта», поскольку инкубационный период значительно короче, чем у «дельты» – от 3 до 5 суток.

Учёные подсчитали: один носитель «омикрона» может заразить около 100 человек. Для этого ему достаточно просто чихнуть. Поэтому сейчас как никогда важно соблюдать меры безопасности. Все о них знают: социальная дистанция, дезинфекция рук, ношение масок и самое главное – вакцинация. Прививочная кампания продолжается в Кузбассе. Препараты есть.

Для Анатолия Мычко эта процедура уже знакома. Со своей женой он пришел на ревакцинацию. Первые прививки супруги поставили весной прошлого года. Перед этим переболели коронавирусом. Повезло, что в лёгкой форме. Решили подстраховаться.

На 14 января вакцинировалось около 1 млн 300 тыс. кузбассовцев. Записаться на процедуру можно по телефону: 122. «Омикрон» хотя и переносится легче «дельты», менее опасным он от этого не становится.

Автор: Арина Мерлова