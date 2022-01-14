Сегодня с этим событием сотрудников главного надзорного органа поздравил Сергей Цивилев, а также вместе с руководителем регионального ведомства Александром Блошкиным наградил лучших работников, которые только за минувший год помогли кузбассовцам получить задолженность по зарплате в сумме 500 млн рублей, принудили предприятия построить очистные сооружения ценною более 1,5 млрд рублей, взыскали с них вред, причиненный экологии, в размере 700 млн, помогали власти принимать законы, направленные на улучшение жизни каждого кузбассовца, и следили за их исполнением.

По словам губернатора, прокуратура внесла неоценимый вклад в подготовку к празднованию юбилея промышленного освоения Кузбасса.