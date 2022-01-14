В регионе ведётся большая работа по газификации частного сектора. На природное топливо переходит и общественный транспорт. В связи с этим в школьное расписание включают уроки безопасности. Сегодня занятие посетили ученики кемеровской гимназии №21. Подробности прямо сейчас.

Газ проводят и в частные дома, и в квартиры. Но данный вид топлива требует к себе ответственного отношения, так как легко может стать причиной ЧП. Об этом напоминают кузбасским школьникам. Уроки безопасности уже прошли в Новокузнецке, Юрге, Кемерове и нескольких районах.

Обычно занятия проходят в игровой форме: школьники смотрят видео о происхождении природного газа и правилах его использования в быту. Потом отвечают на вопросы интерактивной викторины. Но сегодня лекционный зал гимназии превратился в настоящую дискуссионную площадку.

Подобные уроки в школах продолжатся. Планируется расширить список тем. Добавить транспортную безопасность детей, оказание первой медицинской помощи, ведение здорового образа жизни. Проект поддержали все образовательные учреждения области.

Автор: Анастасия Подоляко