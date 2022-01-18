Эта мера позволяет малоимущим и одиноко проживающим гражданам получить финансовую поддержку для поиска работы, создания или развития собственного дела и личного подсобного хозяйства и направлена на стимулирование активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации.

«В 2021 году кузбассовцы активно пользовались этим видом государственной помощи, заключено 5 409 социальных контрактов на общую сумму 448,7 млн рублей. В 2022 году воспользоваться поддержкой смогут уже 6 944 кузбасских семей. Общая сумма составит 767,2 млн рублей», – сообщила министр социальной защиты населения Кузбасса Елена Воронина.

Социальный контракт – это соглашение, которое заключается между гражданином и органом социальной защиты населения. По договору орган соцзащиты обязуется оказать государственную социальную помощь, а гражданин – реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации. Данная мера в первую очередь направлена на помощь малоимущим семьям (среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума), находящимся в трудной жизненной ситуации. От подачи заявления до заключения контракта проходит не более 30 дней.

Так, малоимущий кузбассовец, который ищет работу, при заключении социального контракта, встав на учет в центр занятости, получит выплату в размере прожиточного минимума – 12 551 рубль. Еще 3 месяца после трудоустройства он будет получать ежемесячно такую же сумму, независимо от размера зарплаты.

Тот, кто решил открыть свое дело – парикмахерскую, кондитерскую или автомойку (в том числе став самозанятым), может получить по соцконтракту до 250 тыс. рублей.

Решившим создать или расширить существующее личное подсобное хозяйство на покупку животных, птицы, кормов или саженцев в рамках данной меры соцподдержки выделяют до 100 тыс. рублей.

Семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию (пожар, болезнь, смерть трудоспособного члена семьи, наличие инвалидности I или II группы, необходимость лечения и прочее), могут получить средства на покупку товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для школьников и другое. Сумма, на которую можно рассчитывать, не превышает 75 306 рублей.

Кроме того, в рамках мероприятий по поиску работы, осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности и ведению личного подсобного хозяйства предусмотрена возможность получить дополнительное профессиональное образование с оплатой курса обучения. Выделяемая сумма – до 30 тыс. рублей.

Подробности о социальном контракте можно узнать в органах соцзащиты по месту жительства и на сайте министерства социальной защиты населения Кузбасса.