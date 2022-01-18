Опорный вуз Кузбасса откроет дополнительное направление обучения

Со следующего учебного года в КемГУ начнут обучать студентов по профилю «Лечебное дело». В рамках федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» вуз получил государственную лицензию на это направление образовательной деятельности. Презентация нового Медицинского института состоится в феврале в рамках Дней науки в Кузбассе.

«Медицинские организации Кузбасса нуждаются в новых кадрах, в том числе молодых специалистах. Поэтому очень важно, что еще один вуз в регионе начнет готовить специалистов для здравоохранения. Новый институт будет работать в тесной связи с клиниками области, где студенты смогут получать практические навыки», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

Студентов на первый курс начнут набирать в рамках приемной кампании 2022 года. Срок обучения – 6 лет. Кроме этого, в рамках образовательных программ ординатуры здесь будут выпускать дипломированных хирургов, урологов, офтальмологов и терапевтов. Количество мест и стоимость обучения сейчас определяют в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Новый институт расположится на четвертом этаже главного корпуса КемГУ. В настоящее время помещения ремонтируют, работы планируют завершить к концу января. Исполняющим обязанности директора назначен заместитель главного врача Кузбасской клинической больницы имени С.В. Беляева по научной деятельности Вадим Мозес.