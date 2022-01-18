Сегодня на заседании штаба по охране здоровья населения обсуждалась программа, которая позволит максимально защитить жителей региона от нового штамма коронавируса «омикрон».

«Мы видим, что новый штамм ведет себя по-другому, он быстро распространяется, и наша основная задача сейчас – подготовиться к его приходу в Кузбасс. Для этого надо разработать программу действий, которая позволит максимально защитить людей», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Как рассказал заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник, по опыту стран, столкнувшихся с распространением штамма «омикрон», среди основных его особенностей выделяют резкий, в 3–4 раза рост заболевших. Основная нагрузка ложится на амбулаторно-поликлиническую службу и скорую помощь. Важно, что ревакцинация показывает высокую эффективность в предотвращении тяжелого течения заболевания.

Он отметил, что за последние дни в России, согласно данным оперативного штаба Роспотребнадзора РФ, наблюдается высокий рост заболеваемости – почти в 2 раза. По прогнозу федеральных ведомств, пик заболеваемости придется примерно на 5 февраля.

Если рост обращений в «красную зону» поликлиник превысит 6 000 в день, а количество вызовов на дом возрастет до 5 000, медорганизации Кузбасса будут переведены в экстренный режим работы. Он предполагает оказание только экстренной и неотложной помощи, выдачу льготных лекарственных препаратов и продление режима работы «красных зон» с 08:00 до 23:00. Также предусмотрено увеличение количества сотрудников колл-центров, регистратур, телефонных линий. Кроме того, 48 медорганизаций, в которых имеется поликлиническая служба, готовы увеличить количество «красных зон», развернуть дополнительные бригады врачей для обслуживания вызовов и проведения ПЦР-тестов. На случай роста числа заболевших в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске по одной поликлинике переведут на круглосуточный режим работы.

Резерв скорой помощи планируют увеличить на 17 %, что составит 233 бригады. Это позволит справиться с 1,5 кратным увеличением количества вызовов. Автопарк медорганизаций увеличен до 275 автомобилей, создан водительский резерв из 109 человек. Кроме того, квалифицированный персонал службы будет работать на консультативных линиях.

Увеличение количества врачей, фельдшеров, выездных бригад поликлиник и бригад скорой медицинской помощи планируется за счет привлечения узких специалистов, ординаторов и студентов медицинского вуза и колледжа, а также волонтеров. Кроме того, кадровый резерв на период подъема заболеваемости создается из числа медицинских работников санаториев, которые пройдут обязательное обучение. Они будут направлены в том числе в пункты вакцинации.