Рабочее заседание оргкомитетов двух кузбасских городов, получивших почетный статус, в режиме видеоконференции провел губернатор Сергей Цивилев. В обсуждении проектов участвовали общественники, ветераны, молодежь, историки, руководители промышленных предприятий и архитектор Российского военно-исторического общества Денис Стритович.

«Для установки стел «Город трудовой доблести» выбраны центральные парки Кемерова и Новокузнецка, оба эти парка носят имя маршала Жукова, что символично. Монументы будут олицетворять дань уважения и памяти подвигу, который совершили жители Кузбасса во время войны и потом — при восстановлении экономики страны. Прежде чем установить стелы, проведем капитальный ремонт парков, чтобы это были современные и удобные места отдыха, достойные памяти трудового подвига наших славных предков», — рассказал губернатор Сергей Цивилев.

Также глава региона подчеркнул, что разработка концепции реконструкции парков и самих стел должна проходить при непосредственном участии жителей городов, надо учитывать мнения и интересы горожан.

Российским военно-историческим обществом утверждена основная концепция архитектурных проектов стелы. Комплексы будут иметь единый элемент — колонну с гербом города, находящуюся в центре, а остальные конструкции дополнены своими символами и формами, которые должны отразить значимые исторические факты и трудовые подвиги жителей.

Так в Кемерове планируют установить 25-метровую стелу из черного гранита (как символ угля), в основании которой — красная пятиконечная звезда. Проект монумента сейчас дорабатывают специалисты Российского военно-исторического общества. На следующей неделе они предоставят на суд общественности эскизы проекта. Глава города Илья Середюк показал план реконструкции парка им. Жукова, где намечено сделать блиндаж и установить военную технику; обновить пешеходные и проложить велодорожки; модернизировать детскую игровую зону и построить набережную.

В Новокузнецке концепцию пространства вокруг стелы разрабатывали несколько местных художников. Эксклюзивная скульптурная композиция с панорамой трудовых подвигов новокузнечан не будет очень высокой, чтобы гармонично вписаться в городское пространство. В стеле будет много металла, который подчеркнет специфику города металлургов. Как отметил глава города Сергей Кузнецов, кроме памятной композиции в сквере им. Жукова появятся новые пешеходные дорожки, зоны отдыха, клумбы и архитектурные композиции.

Открытие обновленных парков и установленных в них стел «Город трудовой доблести» запланировано на осень текущего года. Точные даты выберут позже, они будут приурочены к особым историческим событиям, происходившим в Кемерове и Новокузнецке.