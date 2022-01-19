Больницы Кузбасса обеспечиваются современной аппаратурой

В Новокузнецкой инфекционной больнице им. В.В. Бессоненко запущен в работу бактериологический анализатор для выявления микроорганизмов и определения чувствительности к антибиотикам. Аппарат позволяет сократить время получения результатов до 14 часов вместо 3–5 дней.

«Продолжаем вводить в эксплуатацию современное медоборудование. Врачи новой инфекционной больницы в Новокузнецке теперь могут оперативнее проводить диагностику и назначать лечение. Скорость проведения анализов особенно важна в период пандемии», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Анализатор – полностью автоматическая система, предназначенная для идентификации бактерий, палочек, кокков и грибов различной этиологии (более 450 таксонов).

Оборудование стоимостью почти 7 млн рублей приобретено на средства регионального бюджета в рамках реализации госпрограммы развития здравоохранения Кузбасса на 2014–2024 годы.

Напомним, Новокузнецкая инфекционная больница им. В.В. Бессоненко открыта осенью прошлого года. Больничный комплекс площадью свыше 27 тыс. кв. м и стоимостью 4,7 млрд рублей был построен и оснащен за 1,5 года. В 6-этажном здании лечебного корпуса расположено 99 боксов, рассчитанных на 270 коек, при необходимости возможно увеличение коечного фонда до 319 коек. В медорганизации единовременно могут проходить лечение более 300 пациентов, это 11 тыс. человек в год.