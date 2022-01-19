Спортивные достижения и инфраструктура Кузбасса: итоги 2021 года

Минувший год стал особенным для сферы физической культуры и спорта Кузбасса. Наши спортсмены показали высокие результаты на всероссийских и международных турнирах. А благодаря развитию спортивной инфраструктуры уже более половины жителей региона — 1,3 миллиона кузбассовцев активно занимаются физической культурой и спортом.



«Мы проводим масштабную работу, цель которой — не только подготовка спортсменов, но и привлечение к активному образу жизни тысяч кузбассовцев. Благодаря модернизации инфраструктуры и приобретению нового профессионального оборудования для спортивных школ региона более 464 тысяч кузбасских детей — почти 85 % — систематически занимаются физкультурой и спортом в современных комфортных условиях», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.



В 2021 году в Кузбассе было проведено 60 спортивных мероприятий всероссийского и межрегионального уровней, в том числе восемь чемпионатов России, чемпионат мира и первенство мира. Среди них — чемпионат России по боксу среди мужчин, в котором участвовали 400 спортсменов из 60 регионов страны; чемпионат и первенство России по триатлону, чемпионат России по тайскому боксу и другие.



На чемпионатах и первенствах Европы и мира наши земляки завоевали 47 медалей, а на уровне России — 217 наград.



В Олимпийских играх в Токио принимали участие четыре спортсмена, представляющих Кузбасс: Анастасия Ильянкова (спортивная гимнастика), Глеб Бакши (бокс), Заурбек Сидаков (вольная борьба), Игорь Кобзарь (волейбол) – все четверо завоевали медали.



На чемпионате мира по парашютному спорту, который прошел в Кузбассе, сборная России, в составе которой принимали участие 15 кузбассовцев, заняла 1-е общекомандное место среди 31 страны-участницы.



Вернулся в наш регион чемпионский пояс GLORY — сильнейшей организации в мире кикбоксинга. Артем Вахитов в сентябре 2021 года в Роттердаме (Нидерланды) одержал победу в матче-реванше с бразильцем Алексом Перейрой.



За 2021 год нормативы комплекса ГТО на знаки отличия выполнили порядка 40 тысяч кузбассовцев. В рейтинге регионов по внедрению и реализации комплекса ГТО Минспорта России Кузбасс занимает 1-е место в Сибирском федеральном округе и среди субъектов, расположенных за Уралом и 7-е место в России. В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2021 году установлены две спортивные площадки ГТО, а всего за годы реализации нацпроекта «Демография» — 14. Также по нацпроекту спортивные школы и СШОР получили оборудование, экипировку и спортинвентарь.



В результате преобразований Кузбасс получил высшую награду в сфере спорта России — «Национальную спортивную премию — 2021» и стал победителем в номинации «Регион России: за вклад в развитие спорта: лучший субъект Российской Федерации». Кроме того, Центр тестирования ГТО Кемеровского муниципального округа вошел в тройку финалистов в номинации «Комплекс ГТО — путь к здоровью и успеху: лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».



Работа будет продолжена в 2022 году. Кемерово примет чемпионат мира по волейболу FIVB 2022 среди мужских команд. Для проведения масштабных соревнований в 2022 году в Кемерове будет открыт уникальный спортивный комплекс «Кузбасс-Арена».



В рамках соглашения, заключенного между Минспортом России, Российским футбольным союзом, Правительством Кузбасса и региональным отделением РФС, в 2022 году начнется строительство крытого футбольного манежа в Новокузнецке.



Также запланировано завершить строительство центра культурно-спортивного развития с бассейном в районе Красный Камень Киселевска.



Завершится ремонт знакового для Новокузнецка объекта — Арены Кузнецких металлургов и строительство многофункционального спортивного комплекса для игровых видов спорта с теннисным центром в Кемерове.



В Калтане начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом для игровых видов спорта. По программе «Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса» завершится строительство ФОК в поселке Калачево Прокопьевского округа.



С 2022 года начинает действовать федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», в рамках которого планируется получать субсидии на строительство и оснащение спортивных организаций.











