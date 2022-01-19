В акции, посвященной подвигу ленинградцев во время 872-дневной блокады города, принимают участие все муниципалитеты региона. Памятные мероприятия пройдут в образовательных и культурных организациях Кузбасса.

Круглый стол, посвященный Дню полного снятия блокады Ленинграда, организовали в Кемеровском государственном университете. В нем приняли участие члены кузбасского отделения Российского исторического общества, преподаватели института истории и международных отношений КемГУ, члены Студенческого научного общества. Они обсуждали значение подвига блокадного Ленинграда в истории Великой Отечественной войны, поднимали вопрос о попытках фальсификации истории войны. Особое внимание было уделено публикуемым документам в рамках федерального проекта «Без срока давности». Они раскрывают преступления нацистов на оккупированной территории, в том числе в Ленинградской области. Выступающими было отмечено, что обращение к документальным источникам позволяет более полно рассмотреть картину трагедии Ленинграда и бороться с попытками переписать историю блокады.

В Кемеровском государственном институте культуры студенты и преподаватели обсудили основные события, связанные с особой для нашей страны датой — 18 января 1943 года, когда в ходе наступательной операции «Искра» советские войска пробили кольцо фашистской блокады Ленинграда. Благодаря прорыву удалось восстановить сухопутную связь с городом и в сжатые сроки доставить в Северную столицу продовольствие и топливо.

Мероприятия завершатся 27 января, в 79-ю годовщину снятия блокады Ленинграда.