Комплекс расположен на территории, прилегающей к ДК «Октябрь», где проходят традиционные чтения «Торбоковская яркая звезда». Центральное место занимает постамент, на котором установлена гранитная книга с изображением Степана Торбокова и памятные строки, а также музыкальный инструмент кайкомус, выполненный из металла.

«Уверена, что это место станет центром притяжения для всех единомышленников и почитателей таланта шорского поэта, объектом культурного наследия народов Сибири, играющим важную роль в сохранении и популяризации шорской культуры», – отметила заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса Татьяна Акимова.

Работы по созданию комплекса начались осенью 2021 года. Территорию мемориала заасфальтировали, установили скамейки, весной облагородят клумбу. Стоимость составила почти 1 млн рублей, в том числе из федерального бюджета по программе поддержки социального и экономического развития коренных малочисленных народов Российской Федерации направлено 926 тыс. рублей, из местного бюджета – 69,7 тыс. рублей.

Для жителей и гостей города, а также членов общества «Шория-Тагтагал» организовали экскурсию, в ходе которой рассказали о творчестве поэта.